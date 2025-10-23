Aumenti tra i 12 e i 200 euro dalla Manovra a chi arrivano e da quando

Alcune delle misure della legge di Bilancio prevedono direttamente una ricaduta positiva sui portafogli degli italiani. Dal taglio dell'Irpef alle pensioni minime, sono milioni gli italiani che beneficeranno di un extra mensile. La cifra non è elevatissima: si parla di 12 euro per le pensioni minime e di una media di circa 200 euro per il taglio dell'Irpef. Si tratta di misure che non riguardano tutti, ma singole categorie. Taglio dell'Irpef vale circa 200 euro. La prima conferma di un aumento per una platea ampia di contribuenti arriva dal taglio dell'Irpef. Dalla Manovra 2026, per gli oltre 13,6 milioni di cittadini coinvolti (8,2 milioni con reddito prevalente da lavoro dipendente), l'aiuto medio si aggira intorno ai 210 euro.

