Attraversa la strada sulle strisce e viene investito da un camion | morto un uomo

Tragedia a Roma, dove un uomo di 83 anni è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali. Trasferito in ospedale, per lui non c'è stato niente da fare: è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un cervo spaventato attraversa la strada con un salto spettacolare, salvo per un soffio - facebook.com Vai su Facebook

Investita mentre attraversa la strada: grave bimba di 11 anni - X Vai su X

Attraversa la strada sulle strisce e viene investito da un camion: morto un uomo - Tragedia a Roma, dove un uomo di 83 anni è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali. Riporta fanpage.it

Investito fuori dalle strisce, tribunale condanna il pedone: 'Ha il 75% di colpa' - Se si attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali e si viene investiti, il pedone ha gran parte della colpa: ecco cosa stabilisce la Cassazione. Scrive auto.everyeye.it

Investito fuori dalle strisce: la Cassazione assegna al pedone il 75% della colpa - Fuori dalle strisce il pedone deve dare precedenza ai veicoli, altrimenti il giudice può ridurre il risarcimento per concorso di colpa. Lo riporta quifinanza.it