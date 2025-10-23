Attraversa la strada sulle strisce e viene investito da un camion | morto un uomo

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Roma, dove un uomo di 83 anni è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali. Trasferito in ospedale, per lui non c'è stato niente da fare: è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attraversa strada strisce vieneAttraversa la strada sulle strisce e viene investito da un camion: morto un uomo - Tragedia a Roma, dove un uomo di 83 anni è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali. Riporta fanpage.it

attraversa strada strisce vieneInvestito fuori dalle strisce, tribunale condanna il pedone: 'Ha il 75% di colpa' - Se si attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali e si viene investiti, il pedone ha gran parte della colpa: ecco cosa stabilisce la Cassazione. Scrive auto.everyeye.it

attraversa strada strisce vieneInvestito fuori dalle strisce: la Cassazione assegna al pedone il 75% della colpa - Fuori dalle strisce il pedone deve dare precedenza ai veicoli, altrimenti il giudice può ridurre il risarcimento per concorso di colpa. Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Attraversa Strada Strisce Viene