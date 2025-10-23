Atti vandalici lungo l’anello della Rupe il Comune di Orvieto presenta denuncia contro ignoti

Ternitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Orvieto ha presentato denuncia contro ignoti per gli atti vandalici che si sono verificati negli ultimi giorni lungo l’anello della Rupe. I primi episodi risalgono all’inizio del mese di ottobre scorso, quando la staccionata in legno, nel tratto del percorso a ridosso dell’area di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atti vandalici lungo l8217anelloAtti vandalici lungo l’Anello della Rupe, il Comune presenta denuncia contro ignoti - Il Comune di Orvieto ha presentato denuncia contro ignoti per gli atti vandalici che si sono verificati ... Lo riporta orvietosi.it

atti vandalici lungo l8217anelloAtti vandalici agli uffici comunali, Madeo: «Un danno per la comunità» - «Il tema della garanzia della tutela dei cittadini torna con prepotenza al centro. Segnala ecodellojonio.it

atti vandalici lungo l8217anelloAtti vandalici all’interno del Parco della Murgia Materana: l’Ente sporge denuncia contro ignoti - Il Presidente Giovanni Mianulli: «Non tollereremo simili atteggiamenti e metteremo in campo ogni misura utile a prevenirli e scoraggiarli» MATERA - Scrive ivl24.it

Cerca Video su questo argomento: Atti Vandalici Lungo L8217anello