Attacco Inter quella di Chivu è una squadra che si diverte e trova armonia anche in attacco

Inter News 24 Attacco Inter, Chivu studia le coppie d’attacco per i prossimi impegni di campionato: le ultime sulla partita di questo fine settimana. L’Inter di Cristian Chivu non è solo solida in difesa, ma è anche una squadra che si diverte. La capacità di segnare continuamente è un segno del gioco fluido e dell’intesa tra gli attaccanti. Lautaro Martinez e Marcus Thuram, insieme ai giovani Bonny ed Esposito, si alternano con grande successo. Chivu ha creato un ambiente in cui gli attaccanti si cercano e si trovano, il che è evidente anche nelle celebrazioni, dove tutti partecipano con entusiasmo. 🔗 Leggi su Internews24.com

