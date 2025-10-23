Atp Vienna Sinner vola ai quarti | battuto Cobolli in due set nel derby azzurro
L’altoatesino si impone 6-2 7-6 sul romano dopo quasi due ore di battaglia. È il diciassettesimo derby vinto di fila: ora affronterà Bublik. Jannik Sinner prosegue la sua striscia perfetta nei derby italiani e conquista il diciassettesimo consecutivo, battendo Flavio Cobolli 6-2 7-6(4) in un’ora e 47 minuti. L’altoatesino raggiunge così il quarantesimo quarto di finale Atp della carriera, ma stavolta il successo è stato tutt’altro che scontato: il romano ha giocato una partita di grande spessore, soprattutto nel secondo set. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
