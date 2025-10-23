Atp Vienna Sinner vince il derby contro Cobolli | primo set a senso unico secondo deciso solo al tie-break

Jannik Sinner ai quarti di finale dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, si è aggiudicato il derby tricolore con il romano Flavio Cobolli, numero 22 Atp, imponendosi 6-2, 7-6 (4) in un’ora e 47 minuti. Sinner si giocherà l’accesso in semifinale nel match. 🔗 Leggi su Feedpress.me

