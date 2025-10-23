Atp Vienna Sinner vince il derby contro Cobolli | primo set a senso unico secondo deciso solo al tie-break
Jannik Sinner ai quarti di finale dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, si è aggiudicato il derby tricolore con il romano Flavio Cobolli, numero 22 Atp, imponendosi 6-2, 7-6 (4) in un’ora e 47 minuti. Sinner si giocherà l’accesso in semifinale nel match. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Sono tre i giocatori italiani approdati ai quarti di finale dell’'Erste Bank Open' di Vienna. Dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti supera gli ottavi di finale.Il tennista toscano, numero 8 del mondo e 4 del seeding, ha battuto in due setl'ostic - facebook.com Vai su Facebook
In campo a Vienna Sinner-Cobolli, derby italiano che vale l'accesso ai quarti - DIRETTA. $ANSA - X Vai su X
Sinner-Cobolli 2-0, Atp Vienna: Jannik vince il derby e vola ai quarti - In palio c'è un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
ATP Vienna: Sinner vince, ma Cobolli è bravissimo. Per Jannik ora i quarti con Bublik - ATP | Jannik Sinner pare dominare, ma nel secondo set subisce il brillante ritorno di Flavio Cobolli, che si arrende al tie- ubitennis.com scrive
Sinner-Cobolli 6-2 7-6: Jannik vince il derby azzurro e vola ai quarti a Vienna. Sfiderà Bublik - Da Berrettini a Musetti fino a derby azzurro tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. ilmessaggero.it scrive