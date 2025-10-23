Atp Vienna Sinner vince il derby | Cobolli sconfitto in due set
Una gara lottata, soprattutto e unicamente nel secondo set ma a uscirne vincitore è Jannik Sinner che ha sconfitto Flavio Cobolli in due set con il punteggio di 6-2, 7-6. Se nel primo set è stato un assolo del numero due del mondo, poi c'è stato un meraviglioso testa a testa che si è concluso soltanto al tie-break con il vento a favore di Sinner quando Cobolli ha commesso il primo e unico doppio fallo della sua gara. Ai quarti di finale ritroverà Alexander Bublik. Il dominio di Sinner. Sin dalle prime fasi del primo set si capisce che il vento spira sempre in direzione di Sinner: 1-1 e al terzo game Jannik strappa il break a Cobolli pur lottando fino ai vantaggi contro il tennista toscano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'#Atp500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tr - facebook.com Vai su Facebook
Tennis. #Sinner a Vienna vince in 58'' ma è sempre polemica #Davis - X Vai su X
Sinner-Cobolli 6-2 7-6: Jannik vince il derby azzurro e vola ai quarti a Vienna. Sfiderà Bublik - Da Berrettini a Musetti fino a derby azzurro tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Lo riporta ilmessaggero.it
Sinner-Cobolli all'Atp 500 di Vienna in diretta 6-2, 0-1: Jannik vince il primo set - Jannik, che all'esordio ha dominato il tedesco Altmaier in appena 58 minuti, non ha mai perso nei 16 precedenti contro avversari italiani. Riporta corriere.it
Atp Vienna - Sinner vince il derby con Cobolli. Zverev elimina Arnaldi - Flavio Cobolli ha provato a far assumere una forma diversa al derby tricolore andato in scena agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna, ma Jannik Sinner è stato bravo a trovare una soluzione ... Si legge su tennisworlditalia.com