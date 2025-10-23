Atp Vienna Sinner vince il derby | Cobolli sconfitto in due set

Una gara lottata, soprattutto e unicamente nel secondo set ma a uscirne vincitore è Jannik Sinner che ha sconfitto Flavio Cobolli in due set con il punteggio di 6-2, 7-6. Se nel primo set è stato un assolo del numero due del mondo, poi c'è stato un meraviglioso testa a testa che si è concluso soltanto al tie-break con il vento a favore di Sinner quando Cobolli ha commesso il primo e unico doppio fallo della sua gara. Ai quarti di finale ritroverà Alexander Bublik. Il dominio di Sinner. Sin dalle prime fasi del primo set si capisce che il vento spira sempre in direzione di Sinner: 1-1 e al terzo game Jannik strappa il break a Cobolli pur lottando fino ai vantaggi contro il tennista toscano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

