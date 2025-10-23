Atp Vienna Berrettini vola ai quarti di finale Battuto Norrie in tre set

Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale dell’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Il tennista romano, numero 59 del mondo, ha sconfitto negli ottavi di finale il britannico Cameron Norrie, 35 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Nel tie-break del secondo parziale l’azzurro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

