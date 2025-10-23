Atp Vienna 2025 Sinner-Cobolli | orario dove vederla e precedenti

Tempo di derby azzurro sul cemento austriaco di Vienna. Gli ottavi del torneo Atp 500 metteranno di fronte Jannik Sinner e Flavio Cobolli, rispettivamente numero uno e tre italiani, al loro primo match l’uno contro l’altro nel circuito. La partita, prevista per giovedì 23 ottobre, non inizierà prima delle 19 o comunque soltanto al termine dell’incontro che impegnerà un altro tennista del nostro Paese, Matteo Arnaldi, opposto ad Alexander Zverev, testa di serie numero due del tabellone. In palio un posto nei quarti contro il vincente fra Alexander Bublik, cliente ostico grazie alle tante variazioni nel suo gioco, e l’argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

