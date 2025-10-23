Atp Vienna 2025 Sinner ai quarti | battuto Cobolli nel derby
Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale dell’’Erste Bank Open’ di Vienna (veloce indoor – montepremi 2.736.875 euro), uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Il tennisa altoatesino, numero 2 del mondo e n.1 del seeding, ha battuto in un derby tutto azzurro Flavio Cobolli, numero 22 Atp, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (2). Quando il margine di errore diventa minimo e i punti assumono un peso sempre decisivo, Sinner si conferma ancora una volta implacabile. Nulla di nuovo. La novità semmai, ciò che dovrà lasciare in eredità a Cobolli questa onorevolissima sconfitta, è la consapevolezza di avere livello e testa per poter sfidare a viso aperto giocatori di questo calibro e sfatare finalmente una statistica che lo ha visto sempre perdere contro i top10. 🔗 Leggi su Lapresse.it
