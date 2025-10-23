All’Atp di Vienna oggi è il giorno del derby italiano tra Sinner e Cobolli. Una sfida che vede difronte più che due rivali, due grandi amici. “Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita”, ha detto Jannik Sinner a Sky Sport. Sinner ha debuttato nel torneo vincendo con Altmaier. “È stata un’ottima partita, sono partito molto bene – ha osservato il numero due del mondo – Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po’ più rilassato nel giocare certi momenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Vienna 2025, oggi il derby Sinner – Cobolli: orario, precedenti e dove vederla