atp vienna 2025 matteo arnaldi cede in due set ad alexander zverev

Si ferma negli ottavi di finale la corsa del qualificato azzurro Matteo Arnaldi negli Erste Bank Open 2025 di tennis: a sbarrare la strada al ligure è il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che si impone con un duplice 6-4, maturato in un’ora e 27 minuti di gioco e nei quarti di finale dell’ ATP 500 di Vienna affronterà domani il neerlandese Tallon Griekspoor. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi otto game non solo non ci sono palle break, ma solo in un’occasione si va ai vantaggi e sono nel complesso otto i punti vinti in risposta. L’equilibrio si spezza nel nono game, quando Arnaldi finisce sotto 15-40 ed alla seconda occasione cede la battuta al teutonico, che va così a servire per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it

