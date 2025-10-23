Atp Vienna 2025 Berrettini batte Norrie e approda ai quarti

Matteo Berrettini supera Cameron Norrie e accede ai quarti di finale dell' Erste Bank Open di Vienna, Atp 500 che si gioca sul veloce indoor e dotato di un montepremi da 2.736.875 euro. Il tennista romano si è affermato in tre set – 7-6 (8-6), 6-7 (9-11), 6-4 – in 3 ore e 18 minuti di gioco.

