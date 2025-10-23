Atp Vienna 2025 Arnaldi battuto in due set da Zverev
Disco rosso per Matteo Arnaldi negli ottavi di finale dell”Erste Bank Open’, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Il tennista ligure, numero 72 del mondo, è stato battuto in due set dal tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking internazionale e n.2 del tabellone, col punteggio di 6-4, 6-4. Nei quarti Zverev affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
BERRETTINI AI QUARTI Il romano supera Norrie 7-6 6-7 6-4 e vola ai quarti dell’#ErsteBankOpen Prossima sfida: De Minaur In campo oggi anche #Sinner, #Cobolli, #Arnaldi e #Musetti #ATP #Vienna #Tennis #Ilmeridianosport - X Vai su X
Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'#Atp500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tr - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Arnaldi-Zverev 4-6, 4-6, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: un break per set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI- Si legge su oasport.it
Atp Vienna: Zverev batte Arnaldi e va ai quarti - 3 al mondo e 2 del seeding, negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Vienna. Secondo ansa.it
Atp Vienna 2025, il programma di oggi: partite e orari - Giornata imperdibile all'Atp 500 di Vienna: in campo cinque italiani tra cui il derby Sinner- Scrive sport.sky.it