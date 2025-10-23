Atp Vienna 2025 Arnaldi battuto in due set da Zverev

Disco rosso per Matteo Arnaldi  negli ottavi di finale dell”Erste Bank Open’, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Il tennista ligure, numero 72 del mondo, è stato battuto in due set dal tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking internazionale e n.2 del tabellone, col punteggio di 6-4, 6-4. Nei quarti Zverev affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

