Atp Vienna 2025 5 italiani in campo oggi | grande attesa per il derby Sinner-Cobolli

Giornata ricca di appuntamenti per il tennis italiano. Cinque azzurri sono impegnati nell’ Atp Vienna 2025: Matteo Berrettini (n°59), Matteo Arnaldi (n°72), Jannik Sinner (n°2), Flavio Cobolli (n°22) e Lorenzo Musetti (n°8). Il primo a scendere in campo alle 12.00 è il 29enne romano contro il britannico Cameron Norrie (n°35). C’è grande attesa soprattutto per il derby tra il 24enne altoatesino e il 23enne di Parioli. Match che il n°2 del mondo ha definito “difficile”. Chi uscirà vincitore affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo (n°21) e il kazako Alexander Bublik (n°16). Berrettini VS Norrie (12. 🔗 Leggi su Lapresse.it

