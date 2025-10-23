Atp Vienna 2025 5 italiani in campo oggi | grande attesa per il derby Sinner-Cobolli
Giornata ricca di appuntamenti per il tennis italiano. Cinque azzurri sono impegnati nell’ Atp Vienna 2025: Matteo Berrettini (n°59), Matteo Arnaldi (n°72), Jannik Sinner (n°2), Flavio Cobolli (n°22) e Lorenzo Musetti (n°8). Il primo a scendere in campo alle 12.00 è il 29enne romano contro il britannico Cameron Norrie (n°35). C’è grande attesa soprattutto per il derby tra il 24enne altoatesino e il 23enne di Parioli. Match che il n°2 del mondo ha definito “difficile”. Chi uscirà vincitore affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo (n°21) e il kazako Alexander Bublik (n°16). Berrettini VS Norrie (12. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Italiani in campo: a Vienna debutta Sinner, aprono Cobolli e Berrettini - X Vai su X
Dal 18 al 26 ottobre 2026 sono in corso i tornei Atp 500 di tennis maschile a Basilea e Vienna. Nel torneo svizzero eliminati tutti gli italiani. A Vienna in campo oggi Berrettini, Sinner e Cobolli. Domani Musetti e Arnaldi. ... #italoblogger #ATP500 #Basel2026 #V - facebook.com Vai su Facebook
Atp Vienna 2025, il programma di oggi: partite e orari - Giornata imperdibile all'Atp 500 di Vienna: in campo cinque italiani tra cui il derby Sinner- sport.sky.it scrive
Atp Vienna, oggi 5 italiani in gara. Nel pomeriggio derby Sinner-Cobolli - In campo Musetti, Berrettini, Arnaldi e Sinner che affronta Cobolli. Scrive tg24.sky.it
LIVE Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole proseguire la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Da oasport.it