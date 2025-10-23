ATP Basilea 2025 Auger-Aliassime ai quarti Eliminati Fritz e Shelton
Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea. La sorpresa della giornata è sicuramente l’eliminazione di Taylor Fritz, testa di serie numero uno. A mettere fine al cammino dell’americano è stato il francese Ugo Humbert, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Il transalpino se la vedrà ora con l’americano Reilly Opelka, che ha superato nella battaglia di giornata l’olandese Botic Van de Zandschulp per 7-6 6-7 6-3. Continua la rincorsa di Felix Auger-Aliassime ad un posto alle ATP Finals di Torino. Il canadese, rivale diretto di Lorenzo Musetti, ha superato con un doppio tie-break il veterano croato Marin Cilic. 🔗 Leggi su Oasport.it
