ATP Basilea 2025 Auger-Aliassime ai quarti Eliminati Fritz e Shelton

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea. La sorpresa della giornata è sicuramente l’eliminazione di Taylor Fritz, testa di serie numero uno. A mettere fine al cammino dell’americano è stato il francese Ugo Humbert, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Il transalpino se la vedrà ora con l’americano Reilly Opelka, che ha superato nella battaglia di giornata l’olandese Botic Van de Zandschulp per 7-6 6-7 6-3. Continua la rincorsa di Felix Auger-Aliassime ad un posto alle ATP Finals di Torino. Il canadese, rivale diretto di Lorenzo Musetti, ha superato con un doppio tie-break il veterano croato Marin Cilic. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp basilea 2025 auger aliassime ai quarti eliminati fritz e shelton

© Oasport.it - ATP Basilea 2025, Auger-Aliassime ai quarti. Eliminati Fritz e Shelton

Argomenti simili trattati di recente

atp basilea 2025 augerPronostico Auger Aliassime-Munar 24 Ottobre: Quarti ATP Basilea 2025 - Si scende in campo, Venerdì 24 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Basilea 2025: pronostico Auger Aliassime- Scrive bottadiculo.it

atp basilea 2025 augerATP Basilea 2025, Auger-Aliassime ai quarti. Eliminati Fritz e Shelton - La sorpresa della giornata è sicuramente l'eliminazione di Taylor Fritz, testa di serie ... Come scrive oasport.it

atp basilea 2025 augerATP Basilea: Shapovalov e Auger-Aliassime avanzano. Super Munar elimina a sorpresa Shelton - ATP | Il canadese, grazie ai 28 ace, diventa il terzo giocatore a registrare il maggior numero di ace in questa stagione nei tornei ATP ... Secondo ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Basilea 2025 Auger