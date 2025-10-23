Ato Rifiuti | nessuna revisione straordinaria del Pef 2023
Tempo di lettura: 2 minuti L’Ato Rifiuti di Avellino, a seguito delle segnalazioni pervenute da numerosi comuni del territorio, tra cui il comune di Montefredane, e delle legittime preoccupazioni espresse dal sindaco Ciro Aquino, ritiene necessario fornire chiarimenti ufficiali sulla questione delle fatture inviate da Irpiniambiente relative a presunte “Integrazioni e adeguamenti del Pef 2023”. Il Piano Economico Finanziario 2023 è stato regolarmente validato dall’Ato e dai comuni secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Il Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr – 2) dell’ Arera consente revisioni infraperiodo del Pef solo in presenza di circostanze eccezionali, debitamente documentate e validate dall’Autorità d’Ambito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
