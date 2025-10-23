Atalanta Slavia Praga Juric nel post partita | Peccato per non aver segnato Abbiamo fatto un’ottima partita Io preoccupato? Vi dico la verità
Atalanta Slavia Praga, le dichiarazioni di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche della sfida di Bergamo Ivan Juric nel post partita di Atalanta-Slavia Praga ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto. PRESTAZIONE – «Sono dispiaciuto, non preoccupato. Abbiamo creato 15 palle gol nelle ultime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
