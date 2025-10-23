Assunzioni Trenitalia come candidarsi entro il 31 ottobre 2025

Trenitalia ha aperto una fase di reclutamento per le assunzioni di addetti alla biglietteria in possesso di diploma. Tuttavia, per inviare la domanda di candidatura bisogna fare in fretta. Infatti, l’annuncio di lavoro riporta la scadenza del 31 ottobre 2025. Ecco, quindi, qual è la descrizione della mansione e i requisiti richiesti, le referenze e le sedi di lavoro, il contratto offerto e in che modo inviare il curriculum per candidarsi. Assunzioni Trenitalia ottobre 2025: offerta di lavoro per addetti alla biglietteria. Treno di Ferrovie dello Stato (Imagoeconomica). Trenitalia cerca addetti diplomati da inserire nella mansione di addetti alla biglietteria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assunzioni Trenitalia, come candidarsi entro il 31 ottobre 2025

