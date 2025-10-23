Assolto il commercialista avellinese nel processo per il fallimento del Sorrento Calcio
TORRE ANNUNZIATA – Si è concluso con un’assoluzione il processo di primo grado per bancarotta legato al fallimento del Sorrento Calcio. Il Collegio giudicante del Tribunale di Torre Annunziata ha assolto il noto commercialista avellinese imputato, accogliendo integralmente la tesi difensiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
