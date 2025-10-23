Assolto dopo stupro l'avvocato della vittima | Giusto ribaltare quella sentenza era una seconda violenza

È stato condannato a 3 anni di reclusione il giovane che nel 2019 abusò di una 17enne straniera in Italia per motivi di studio. L’allora 25enne era stato assolto in primo grado perché, secondo i giudici, la vittima era “consapevole del rischio”. Il legale della vittima a Fanpage.it: “Sentenza medievale. Era stata condannata al posto dell’aggressore”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

