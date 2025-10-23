Assicurazione contraffatta ma era lo stesso automobilista vittima di una truffa

Lecceprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un residente della provincia di Lecce è caduto vittima di una truffa sull’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica dopo aver stipulato una polizza online. L’amara scoperta è avvenuta durante un controllo di polizia, quando l’uomo ha esibito agli agenti un certificato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

assicurazione contraffatta era stessoAssicurazione contraffatta, ma era lo stesso automobilista vittima di una truffa - Identificati i responsabili e bloccati i conti correnti. Scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Assicurazione Contraffatta Era Stesso