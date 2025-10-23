Asset russi e immigrazione La giornata di Meloni al Consiglio Ue
Un problema chiamato Belgio. L’Ue fa pressione sul primo ministro belga affinché cambi posizione sul piano di prestiti all’Ucraina. La prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles è stata caratterizzata dal tema bellico, dal momento che si intreccia con le novità che giungono dalla Casa Bianca (le nuove sanzioni americane colpiscono il cuore del sistema russo). Il presidente del Consiglio europeo António Costa deve convincere De Wever a concedere un prestito di 140 miliardi di euro all’Ucraina, utilizzando i beni congelati della Russia. Passaggio su cui Volodymyr Zelensky ha posto una condizione: Kyiv darà priorità all’industria nazionale ed europea nell’impiego dei fondi del prestito, ma chiede al contempo di poter acquistare prodotti americani se necessario, riannodando il filo strategico della sua recente visita da Donald Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net
