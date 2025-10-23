Assessore irrompe durante la diretta del Tgr Lombardia | Spostati sta parlando il sindaco Il cdr chiede le scuse

“Ora dobbiamo guardarci anche dalle istituzioni?”. Il comitato dei giornalisti del Tgr Lombardia, dopo che nell’edizione serale di giovedì 23 ottobre l’assessore del comune di Milano Marco Granelli ha interrotto la diretta di un cronista, denuncia quanto accaduto e chiede le scuse di Palazzo Marino. L’episodio, registrato dalle telecamere della Rai, è avvenuto durante la fiaccolata in ricordo di Luciana Ronchi. Inizialmente Granelli tocca il braccio di Simone Gorla, il giornalista Rai. Sembra spingerlo via, ma il cronista prosegue nel racconto in diretta. A quel punto, nel giro di pochi secondi, l’assessore entra nell’inquadratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

