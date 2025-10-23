Assegno inclusione novembre 2025 | calendario pagamenti e novità
Definito il calendario per i pagamenti dell'Assegno inclusione novembre 2025. Come di consueto, le date di accredito sono differenziate. I nuovi beneficiari che attendono la prima ricarica la riceveranno a metà mese, mentre i beneficiari già attivi dovranno attendere la fine di novembre. Per ricevere l'accredito è essenziale aver completato l'iter, inclusa la firma del Patto digitale. Intanto, si delineano importanti novità per il sussidio nella prossima Legge di Bilancio.Le date di pagamento dell'Assegno di inclusioneL'INPS si prepara a erogare le somme relative all'Assegno di inclusione (Adi) per la mensilità di novembre 2025. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
