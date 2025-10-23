Asse Usa-Ue | via libera alle nuove sanzioni contro il petrolio russo Bombe su un asilo a Kharkiv Trump annulla l' incontro con Putin

Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese dell'Ue, si è concluso senza alcuna obiezione. Le nuove sanzioni vanno a colpire l'export di Gnl russo, fulcro delle nuove misure Ue. Nel pacchetto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei Paesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

