Asse Usa-Ue | via libera alle nuove sanzioni contro il petrolio russo Bombe su un asilo a Kharkiv Trump annulla l' incontro con Putin
Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese dell'Ue, si è concluso senza alcuna obiezione. Le nuove sanzioni vanno a colpire l'export di Gnl russo, fulcro delle nuove misure Ue. Nel pacchetto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei Paesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Giovedì 23 ottobre Un percorso dedicato alle donne a cura della maestra Francesca Sutera Lavoreremo su: Adornos, ochos, planeo, enrosque, boleo, punteo, medialuna, gamba libera, peso, asse, consapevolezza corporea, asse, equilibrio, etc Per maggi - facebook.com Vai su Facebook
Un test su Vannacci, a cui il Capitano ha lasciato mano libera: sotto il 6% sarebbe un flop con possibili conseguenze per il Generale. Si accentuano le divisioni tra l'asse identitario sudista e il fronte del Nord - X Vai su X
Asse Usa-Ue: via libera alle nuove sanzioni contro il petrolio russo. Bombe su un asilo a Kharkiv. Trump annulla l'incontro con Putin - Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Segnala gazzettadelsud.it
Ucraina, Trump cambia strategia: sanzioni pesanti ai big del petrolio russo: asse Usa-Ue. Mossa a sorpresa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua esasperazione nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin per la mancanza ... Secondo affaritaliani.it
Nato, Usa, Ue: l'asse pro Kiev si rafforza - Ieri la riunione dei ministri della Difesa della Nato, domani il vertice alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Segnala msn.com