Assassinato sotto casa | Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno caccia al killer incappucciato

L’agguato in strada: “Urlava e cercava di salvarsi”. La vittima è stata colpita in strada, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, a confine tra Torino e Collegno. Marco viveva non lontano da lì, a casa dei genitori dopo una recente separazione. Intorno all’1.30 la corsa disperata: cerca di raggiungere il portone, la salvezza. Ma non ce la fa. Una donna affacciata al balcone vede tutto: “Ho sentito urla forti, ‘bastardo, cosa fai?’ – racconta la testimone – Mi sono affacciata e ho visto un uomo col cappuccio che ne inseguiva un altro. Quello scappava, correva. Poi è stato raggiunto e colpito più volte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Assassinato sotto casa: Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, caccia al killer incappucciato

