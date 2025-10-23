Assalto pullman Pistoia Improta | Aumento degli scontri nel basket per contaminazione delle tifoserie
(Adnkronos) – "Stiamo assistendo a una contaminazione di tifoserie calcistiche, in alcune realtà geografiche italiane, nelle curve dei palazzetti. Abbiamo visto e toccato con mano, a Forlì, a Trieste, a Bologna, a Livorno, un vero e proprio sdoppiamento: si va allo stadio e si va al palazzo dello sport, una partita si gioca il sabato, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
