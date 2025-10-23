Assalto pullman Pistoia è allarme per ultras nel basket | in un anno +30% incidenti
(Adnkronos) – L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia, da parte degli ultras Sebastiani basket Rieti, oltre a costare la vita a un innocente autista in servizio, ha acceso i fari su un fatto un tempo incredibile: il tifo violento ha cambiato campo. Dal calcio si è spostato al basket, fino a qualche tempo fa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X
+++Chiesa di Rieti - Domenica 26 ottobre fiaccolata silenziosa+++ L’assalto al pullman del Pistoia Basket e la morte di Raffaele Marianella hanno profondamente scosso la comunità reatina tutta. I tragici fatti di domenica scorsa continuano a interrogare ciascu - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, tre ultrà fermati: "Gravi indizi di colpevolezza" - Nella sassaiola è rimasto ucciso l'autista di scorta del mezzo. adnkronos.com scrive
Assalto pullman Pistoia, è allarme per ultras nel basket: in un anno +30% incidenti - L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia, da parte degli ultras Sebastiani basket Rieti, oltre a costare la vita a un innocente autista in servizio, ha acceso i fari su un fatto un te ... Scrive msn.com
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Riporta tg24.sky.it