Assalto pullman Pistoia Basket i tre ultras fermati non rispondono a gip
(Adnkronos) – I tre ultras fermati per l'assalto di domenica al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella non hanno risposto alle domande del gip di Rieti nel corso dell'udienza di convalida. Per i tre, Alessandro Barberini, Kevin Pellecchia e Manuel Fortuna i pm hanno chiesto la convalida dei fermi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
