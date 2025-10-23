Assalto pullman autista morto | i tre ultras fermati non rispondono al gip

Firenzepost.it | 23 ott 2025

I tre ultras fermati per l'assalto di domenica 19 ottobre 2025, al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella non hanno risposto alle domande del gip di Rieti nel corso dell'udienza di convalida L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Assalto pullman, autista morto: i tre ultras fermati non rispondono al gip

