Assalto pullman autista morto | i tre ultras fermati non rispondono al gip
I tre ultras fermati per l'assalto di domenica 19 ottobre 2025, al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella non hanno risposto alle domande del gip di Rieti nel corso dell'udienza di convalida L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
