Assalto del bus di tifosi a Rieti uno dei fermati ammette di aver lanciato il sasso fatale | Era il più appuntito

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe ammesso di aver lanciato la pietra più appuntita, quella che potrebbe aver colpito e ucciso Raffaele Marianella, l'autista ucciso durante l'assalto al bus di Rieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

