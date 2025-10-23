Assalto del bus di tifosi a Rieti uno dei fermati ammette di aver lanciato il sasso fatale | Era il più appuntito
Avrebbe ammesso di aver lanciato la pietra più appuntita, quella che potrebbe aver colpito e ucciso Raffaele Marianella, l'autista ucciso durante l'assalto al bus di Rieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Assalto del bus di tifosi a Rieti, uno dei fermati ammette di aver lanciato il sasso fatale: "Era il più appuntito" - Avrebbe ammesso di aver lanciato la pietra più appuntita, quella che potrebbe aver colpito e ucciso Raffaele Marianella, l'autista ucciso durante l'assalto
Assalto al bus, fermato intercettato ammette lancio mortale - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lancia
Assalto al bus a Rieti, l'intercettazione dell'ultrà e l'ammissione sul lancio del sasso: «Era quello più appuntito» - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura