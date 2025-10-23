I tre ultrà fermati per l’assalto di domenica al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto il conducente Raffaele Marianella non hanno risposto alle domande del gip di Rieti, Giorgia Bovia, nel corso dell’udienza di convalida. Per i tre, Alessandro Barberini, Kevin Pellecchia e Manuel Fortuna i pm hanno chiesto la convalida dei fermi e la misura della custodia cautelare in carcere. Richieste su cui si dovrà esprimere il gip. Pullman, i tre ultrà fermati non rispondono al gip. Incastrato dalle intercettazione negli uffici della Questura il ventenne Kevin Pellecchia, avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso Marianella. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Assalto al pullman, uno degli ultrà incastrato dalle intercettazioni. Mima il lancio del sasso: “Era quello più appuntito”