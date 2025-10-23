Assalto al pullman le intercettazioni che incastrano uno dei sospettati
Nella notte del 19 ottobre nella questura di Rieti, Alessandro Barberini, Kevin Pellecchia e Manuel Fortuna, i tre sospettati per la morte di Raffaele Marianella, vengono lasciati soli nella sala d’attesa della squadra mobile, sorvegliati da telecamere e microfoni nascosti. Tra i fermati anche altri otto ultrà trovati nella zona subito dopo l’assalto. Dalle intercettazioni emerge una confessione inconsapevole di Kevin Pellecchia, 20 anni, che secondo gli investigatori «ha ammesso di essere l’autore del lancio del sasso di maggiori dimensioni, a forma di parallelepipedo appuntito, che ha infranto il vetro dell’autobus causando il decesso del Marianella». 🔗 Leggi su Lettera43.it
