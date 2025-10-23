Assalto al pullman Kevin Pellecchia ammette di aver lanciato il sasso mortale | Era quello più appuntito L' intercettazione

Domenica scorsa, un sasso lanciato contro il pullman del Pistoia Basket ha causato la morte di Raffaele Marianella. Kevin Pellecchia e altri due ultras sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Assalto al pullman, Kevin Pellecchia ammette di aver lanciato il sasso mortale: "Era quello più appuntito". L'intercettazione

