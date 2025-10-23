Macerata, 23 ottobre 2025 – “C’era paura, ma sono riuscita a evitare il panico e a rimanere lucida. Ho nascosto il mio iPad, e con quello siamo riusciti a chiamare i soccorsi”. Ha mantenuto un invidiabile sangue freddo Ludovica Rossetti, la studentessa 26enne di Corridonia sequestrata e rapinata assieme ai passeggeri di un pullman di linea in Brasile. La ragazza si è trasferita per un semestre a Limeira, non lontano da San Paolo, nell’ambito di un progetto dell’Università di Macerata e venerdì scorso, di ritorno da un viaggio dalle cascate di Iguazù (una delle principali attrazioni del Paese verdeoro), è finita nell’imboscata tesa da una decina di banditi armati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto al pullman in Brasile: “Erano 10 e tutti armati, pensavo che sparassero”