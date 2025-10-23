Assalto al bus uno dei fermati avrebbe ammesso il lancio mortale durante intercettazione

Il ventenne fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura, avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso il conducente Raffaele Marianella. “Era quello più appuntito”, questa la frase che nella captazione ambientale inchioderebbe il giovane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

