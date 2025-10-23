Assalto al bus l' intercettazione che incastra gli ultrà | Era quello più appuntito
" Era quello più appuntito ". È l'intercettazione che inchioderebbe uno dei tre ultrà del Sebastiani Basket Rieti arrestati per l' assalto al bus dei tifosi del Pistoia di domenica scorsa. La sassaiola è costata la vita all'autista del pullman, il 65enne Raffaele Marianella, colpito al volto con una pietra scagliata dalla strada contro il parabrezza anteriore del mezzo. Come riporta l'Ansa, la frase sarebbe stata attribuita al 20enne Kevin Pellecchia, indagato per omicidio volontario in concorso con Alessandro Barberini e Manuel Fortuna. I tre indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo di questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
