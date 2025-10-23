Assalto al bus la frase che inchioda uno degli ultras fermati | Era quello più appuntito

Il 20enne Kevin Pellecchia, fermato per l’assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket avvenuto a Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura ha pronunciato una frase ritenuta cruciale dagli inquirenti che indagano sull’omicidio del conducente Raffaele Marianella. “Era quello più appuntito” ha detto infatti l’indagato nella captazione ambientale inchioderebbe Pellecchia. Chiaro il riferimento a uno dei sassi lanciati dagli ultras di Rieti contro il bus dei tifosi rivali, che stavano semplicemente rientrando a casa dopo la partita del campionato di A2 di basket. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

