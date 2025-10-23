Assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket la consapevolezza dei tre ultrà del Rieti |

AGI - Il  gip di Rieti, Giorgio Bova, ha convalidato i fermi dei tre ultrà accusati dell'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti. Il giudice, su richiesta del procuratore Paolo Auriemma, ha disposto per i tre la misura cautelare in carcere per omicidio volontario. Il tifoso tradito dall'intercettazione. Sarebbe stato  Kevin Pellecchia,  20enne tifoso  della  Real Sebastiani Rieti Basket, a lanciare il  sasso  che domenica scorsa ha colpito a morte il  65enne Raffaele Marianella,  autista  in seconda del pullman dei tifosi del  Pistoia Basket. A indicarlo un' intercettazione ambientale  registrata subito dopo il  fermo  del giovane dalle telecamere della  Questura di Rieti. 🔗 Leggi su Agi.it

