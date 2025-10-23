assalto al bus dei tifosi del pistoia basket il gip convalida i fermi dei tre arrestati

Il gip del Tribunale di Rieti, Giorgia Bova, ha convalidato i fermi di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà della Sebastiani basket Rieti accusati dell'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti. Intanto secondo quanto emerso il ventenne Kevin Pellecchia, intercettato negli uffici della Questura, avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso il conducente Raffaele Marianella. “Era quello più appuntito”, questa la frase che nella captazione ambientale inchioderebbe il giovane. "Potrei essere stato anche io, non lo so, perché io in quella dinamica ho tirato avendolo davanti (il pullman, ndr)". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

