Assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket i tre ultrà del Rieti rimangono in carcere
AGI - Il gip di Rieti ha convalidato i fermi dei tre ultrà accusati dell'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti. Il giudice, su richiesta del procuratore Paolo Auriemma, ha disposto per i tre la misura cautelare in carcere. Il tifoso tradito dall'intercettazione. Sarebbe stato Kevin Pellecchia, 20enne tifoso della Real Sebastiani Rieti Basket, a lanciare il sasso che domenica scorsa ha colpito a morte il 65enne Raffaele Marianella, autista in seconda del pullman dei tifosi del Pistoia Basket. A indicarlo un' intercettazione ambientale registrata subito dopo il fermo del giovane dalle telecamere della Questura di Rieti. 🔗 Leggi su Agi.it
