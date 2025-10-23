Assalto al bus dei supporter del Pistoia Basket il tifoso ' tradito' da un' intercettazione

AGI - Sarebbe stato  Kevin Pellecchia,  20enne tifoso  della  Real Sebastiani Rieti Basket, a lanciare il  sasso  che domenica scorsa ha colpito a morte il  65enne Raffaele Marianella,  autista  in seconda del pullman dei tifosi del  Pistoia Basket. A indicarlo un' intercettazione ambientale  registrata subito dopo il  fermo  del giovane dalle telecamere della  Questura di Rieti. L'indiscrezione secondo cui il 20enne avrebbe fatto riferimento al  sasso "più appuntito", non coinciderebbe però con quanto messo a verbale dallo stesso tifoso che aveva  negato  di aver lanciato  sassi  contro il pullman dei  tifosi toscani. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Assalto al bus dei supporter del Pistoia Basket, il tifoso 'tradito' da un'intercettazione

