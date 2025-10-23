Assalto al bus dei supporter del Pistoia Basket il tifoso ' tradito' da un' intercettazione

AGI - Sarebbe stato Kevin Pellecchia, 20enne tifoso della Real Sebastiani Rieti Basket, a lanciare il sasso che domenica scorsa ha colpito a morte il 65enne Raffaele Marianella, autista in seconda del pullman dei tifosi del Pistoia Basket. A indicarlo un' intercettazione ambientale registrata subito dopo il fermo del giovane dalle telecamere della Questura di Rieti. L'indiscrezione secondo cui il 20enne avrebbe fatto riferimento al sasso "più appuntito", non coinciderebbe però con quanto messo a verbale dallo stesso tifoso che aveva negato di aver lanciato sassi contro il pullman dei tifosi toscani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Assalto al bus dei supporter del Pistoia Basket, il tifoso 'tradito' da un'intercettazione

