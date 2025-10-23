Assalto al bus chi è Kevin Pellecchia | il 20enne che avrebbe lanciato il sasso
Proseguono le indagini sull'assalto al bus dei tifosi del Pistoia. A lanciare il sasso che ha ucciso l'autista 65enne Raffaele Marianella potrebbe essere stato il ventenne Kevin Pellecchia che, intercettato negli uffici della Questura, avrebbe ammesso le sue responsabilità. “Era quello più appuntito”, avrebbe detto il 20enne. "Potrei essere stato anche io, non lo so, perché io in quella dinamica ho tirato avendolo davanti (il pullman, ndr)", avrebbe poi ammesso nell'intercettazione ambientale effettuata in questura dalla Mobile. Intanto, nell'inchiesta sono indagati, oltre a Pellecchia, anche Manuel Fortuna, 31 anni, e Alessandro Barberini, 53 anni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
