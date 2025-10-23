Assalto al bus a Rieti l' intercettazione dell' ultrà e l' ammissione sul lancio del sasso | Era quello più appuntito

23 ott 2025

Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

