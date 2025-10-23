Assalto al bus a Rieti l' intercettazione dell' ultrà che ammette il lancio del sasso | Era quello più appuntito

Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

