Assalto al bus a Rieti l' intercettazione dell' ultrà che ammette il lancio del sasso | Era quello più appuntito
Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
