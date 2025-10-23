Assalto al bus a Rieti Kevin Pellecchia ammette di aver lanciato il sasso a Marianella in un' intercettazione | Era quello più appuntito

Pellecchia ha ammesso durante un'intercettazione in questura di essere stato lui a lanciare il sasso che ha ucciso il secondo autista, Raffaele Marianella, 65 anni e prossimo alla pensione Risvolto fondamentale in merito all'assalto al bus del Pistoia basket a Rieti. Uno dei tre fermati, Kevi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Assalto al bus a Rieti, Kevin Pellecchia ammette di aver lanciato il sasso a Marianella in un'intercettazione: "Era quello più appuntito"

Compariranno domani davanti al Giudice per le indagini preliminari del tribunale reatino i tre ultrà della Sebastiani Rieti Basket accusati di omicidio volontario per l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita al secondo autista Raffaele Maria - facebook.com Vai su Facebook

Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, daspo per 9 ultras di Rieti http://dlvr.it/TNpt0b ? #Rieti - X Vai su X

Rieti, assalto al bus del Pistoia Basket: l'intercettazione in Questura in cui Kevin Pellecchia ammette il lancio del sasso - Uno degli ultrà fermati per l' assalto del bus dei tifosi del Pistoia Basket a Rieti domenica avrebbe ammesso di aver lanciato il sasso che ha ucciso l'autista, Raffaele Marianella. Come scrive tg.la7.it

Assalto al bus: Convalidati i fermi dei tre ultras, 'consapevoli e compiaciuti dopo il lancio dei sassi' - Dopo l'attacco dicevano: 'Li abbiamo distrutti, ci danno omicidio a tutti' (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Assalto al bus, chi è Kevin Pellecchia: il 20enne che avrebbe lanciato il sasso - “Era quello più appuntito”, avrebbe detto, ammettendo che "potrei essere stato anche io, non lo so". Lo riporta tg24.sky.it