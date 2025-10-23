Assalto agli orologi di lusso in centro a Milano | arrestati due rapinatori

Milano, 23 ottobre 2025 – Due arresti nell’ambito di una vasta indagine volta a stroncare il fenomeno delle rapine di orologi di ingente valore. Negli ultimi mesi a finire nel mirino dei rapinatori erano stati più volte turisti stranieri, derubati soprattutto nelle vie del quadrilatero della moda. Al termine di un’articolata indagine i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di due indagati, un cittadino algerino e uno belga rispettivamente di 20 e 31 anni, sul conto dei quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assalto agli orologi di lusso in centro a Milano: arrestati due rapinatori

