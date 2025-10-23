Assalto a un hotel che ospita richiedenti asilo | cittadini infuriati per uno stupro su una bambina commesso da un migrante video

Rivolta, auto incendiate, pietre contro la polizia. Ventitré persone sono state arrestate a Dublino dopo gli scontri durati ore le forze dell’ordine irlandesi. Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino all’ingresso di un hotel che ospita richiedenti asilo in una zona a ovest della capitale, l’hotel Citywest, dopo una presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina di 10 anni avvenuta nelle vicinanze nelle prime ore di lunedì. U n uomo di 26 anni, le cui generalità non sono state diffuse per le norme che si applicano ai casi di violenza sessuale nella Repubblica d’Irlanda, è comparso in tribunale martedì con l’accusa di aver commesso il presunto episodio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Assalto a un hotel che ospita richiedenti asilo: cittadini infuriati per uno stupro su una bambina commesso da un migrante (video)

