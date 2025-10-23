Assalto a hotel di richiedenti asilo dopo presunto stupro di una bimba | cosa sta succedendo a Dublino

Le proteste a Dublino davanti a un hotel dove sono ospitati richiedenti asilo sono esplose dopo la notizia di una presunta aggressione sessuale a una bambina di 10 anni da parte di un residente della struttura. Gli scontri con la polizia sono culminati nella notte di mercoledì con l'arresto di 23 persone. I manifestanti hanno lanciato mattoni e petardi, e un'auto della polizia è andata in fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it