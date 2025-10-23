Assalto a hotel di richiedenti asilo dopo presunto stupro di una bimba | cosa sta succedendo a Dublino

Le proteste a Dublino davanti a un hotel dove sono ospitati richiedenti asilo sono esplose dopo la notizia di una presunta aggressione sessuale a una bambina di 10 anni da parte di un residente della struttura. Gli scontri con la polizia sono culminati nella notte di mercoledì con l'arresto di 23 persone. I manifestanti hanno lanciato mattoni e petardi, e un'auto della polizia è andata in fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Ha stuprato una bambina di 10 anni": assalto all'hotel dei richiedenti asilo - Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino all'ingresso dell'albergo Citywest che ospita migranti a Dublino, dopo una presunta aggressione sessuale ai danni di una bimba. Come scrive today.it

assalto hotel richiedenti asiloDublino, l’assedio ai migranti dell’hotel Citywest per il presunto stupro di una bambina di 10 anni - Centinaia di manifestanti si sono radunati nella zona ovest di Dublino, davanti all’hotel Citywest, struttura che ospita richiedenti asilo. Riporta msn.com

assalto hotel richiedenti asiloLe proteste a Dublino attorno a un hotel per richiedenti asilo - Vanno avanti da tre giorni e sono iniziate perché nell'edificio c'è un uomo indagato per violenza sessuale su una bambina ... Lo riporta ilpost.it

